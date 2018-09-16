Дождь не помеха. Около 20 тысяч человек приняли участие в Осеннем велопараде

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Около 20 тысяч человек приняли участие в Осеннем велопараде, который прошел в столице 16 сентября. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Как подчеркнули в ведомстве, невзирая на дождливую погоду, к велопараду присоединились около 20 тысяч москвичей и гостей города. "Мероприятие открыло Европейскую неделю мобильности, которая завершится акцией "На работу на велосипеде", − цитирует сообщение пресс-службы Агентство "Москва".
Участники заезда начали собираться в 11:00 на Звездном бульваре и в Останкинском проезде. Перед стартом победителю конкурса на лучший дизайн новой велопарковки вручили годовой абонемент на велопрокат и электровелосипед.
Отмечается, что любители велоспорта приезжали на парад как на традиционных городских и горных велосипедах, так и на самодельных. Кроме того, некоторые воспользовались скидками от службы проката "Велобайк". В этом году темой осеннего велопарада стали мультфильмы, поэтому участники проехали по Москве в костюмах любимых мультиперсонажей.
Старт велопарада объявили в 12:00. Москвичи и гости столицы преодолели примерно 30 километров. Маршрут проходил по живописным улицам и набережным и завершился в парке "Красная Пресня".
Ранее в пресс-службе АМПП сообщили об ограничениях движения на ряде столичных улиц из-за проведения Осеннего велопарада.
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