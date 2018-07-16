В центре Москвы ввели в эксплуатацию отель на 379 номеров

16 июля, 11:51
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Многофункциональный комплекс с офисами и гостиницей на 379 номеров, расположенный на Самарской улице в центре столицы, введен в эксплуатацию. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
По информации Москомстройинвеста, здание включает подземную и наземную части. Последняя состоит из 10-этажного стилобата и 34-этажной башни овальной формы. В подземном ярусе разместился паркинг на 648 мест. Общая площадь комплекса превышает 76 тысяч квадратных метров.
Все этажи с 14-го по 32-й занимают номера четырехзвездочного отеля. Всего в гостинице 379 номеров площадью от 29 до 77 "квадратов".
Два верхних этажа комплекса отвели под ресторан. На 33-м этаже оборудованы террасы со стеклянными экранами. Также в здании предусмотрены конференц-залы, переговорные, офисы, а также фитнес-центр со спа-зоной и банями народов мира: русской, японской, норвежской, альпийской, турецкой и финской.
В ведомстве добавили, что с открытием офисно-гостиничного комплекса появится более 1,4 тысячи новых рабочих мест.
По данным Москомстройинвеста, всего в этом году в столице планируют построить 19 объектов гостиничного назначения. Они будут рассчитаны на 3436 номеров. В 2019 году в городе появятся 17 новых гостиниц на 3047 номеров.
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