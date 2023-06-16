Москвичам рассказали о программе фестиваля "Российская креативная неделя. Москва-фест"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Фестиваль "Российская креативная неделя. Москва-фест" пройдет с 3 по 9 июля и представит свою программу более чем на 60 площадках. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заместителя мэра Наталью Сергунину.

Она рассказала, что в мероприятии примут участие представители бизнеса из технологической и креативной отраслей из РФ и дружественных стран, таких как Китай, Турция, Бразилия, Индия, Индонезия. Они покажут свою продукцию и проведут деловые встречи.

"Событие объединит более 1,5 тысячи компаний. Они представят такие направления креативных индустрий, как дизайн, издательское дело, разработка видеоигр, мода, исполнительское искусство, музыка, кино и анимация", – отметила Сергунина.

По ее словам, одними из крупнейших площадок фестиваля станут ВДНХ, центр современного искусства "Винзавод", Парк Горького и парк "Зарядье".

Отмечается, что деловая программа будет организована на территории московского инновационного кластера "Ломоносов", где эксперты обсудят перспективы различных творческих сфер, развитие отрасли в условиях санкционного давления и международное сотрудничество, добавила заммэра.

Для гостей фестиваля подготовят культурную программу с театрализованными представлениями, проекционными шоу, киносеансами, презентациями, лекциями, показами мод, экскурсиями и мастер-классами. Сергунина привела в пример пространства "Кинобульвар", которые будут открыты на территории Парка Горького и "Зарядья".

Пространство "Площадь театров" появится на территориях ВДНХ, в Гоголевском бульваре и в Новопушкинском сквере. Как отметила заммэра, посетители фестиваля смогут посмотреть спектакли, участие в которых принимают артисты из театров "Школа современной пьесы", "Мастерская Брусникина" и других.

В саду имени Баумана, Столешниковом переулке и на Триумфальной площади появятся "Модные проспекты", где российские и зарубежные дизайнеры продемонстрируют свою продукцию, которую можно приобрести, а эксперты проведут лекции о современных трендах, рассказала Сергунина.

В парке искусств "Музеон" и в парке "Сокольники" появится "Книжный город", где москвичи и гости столицы смогут изучить и купить российские и иностранные произведения в различных жанрах, резюмировала она.

Ранее сообщалось, что с 19 по 25 июня в столице пройдет второй Международный московский джазовый фестиваль, на котором выступят более тысячи артистов из России и стран зарубежья.

В этом году основной площадкой фестиваля станет сад "Эрмитаж", где выступят Валерий Сюткин и Light Jazz, трио Олега Аккуратова, а также Chiangmai Street Jazz Collective из Таиланда. На фестивале также появятся исполнители из Индонезии и Турции.



Фестиваль "ВДНХ: пространство открытий" начался в столице