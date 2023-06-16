Москва 24 покажет пресс-конференцию, приуроченную ко Дню памяти и скорби

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

19 июня в МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция, приуроченная ко Дню памяти и скорби, который отмечается 22 июня.

Как пройдет мемориальная акция в этом году? Благодаря чему удается приобщить молодежь к делу защиты исторической правды? Что противопоставить историческим подлогам, распространившимся в странах Запада? На эти и другие вопросы ответят:



председатель центрального штаба Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы", заместитель председателя комитета Государственной думы по развитию гражданского общества Ольга Занко;

руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский;

председатель комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова;

председатель президиума общероссийской организации "Офицеры России" Сергей Липовой;

генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов.

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Смотрите прямую трансляцию 19 июня в 13:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.