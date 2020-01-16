Главархив рассказал о развитии общественного транспорта Москвы

Фото: Главное архивное управление города Москвы
В Главархиве Москвы сохранились документы, которые проливают свет на историю развития общественного транспорта столицы. Желающие ознакомиться с ними приглашаются в читальные залы архива, как сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Среди многочисленных документальных свидетельств есть докладная записка начальника транспортного управления Моссовета И. М. Гобермана председателю Моссовета А. И. Ефремову, датированная концом 1930-х годов. Основной темой обращения является неэффективная работа транспорта из-за громоздкой системы управления. В начале ХХ века ведомство вело еще и перевозку овощей и фруктов, а также грузов и рабочих на стройки. По этой причине пассажирские перевозки отошли на второй план, а техника простаивала.
В ответ на это 16 января 1939 года президиум Моссовета принял постановление "О мероприятиях по коренному улучшению работы московского транспорта". Данный документ, также хранящийся в Главархиве, был по сути программой создания полноценной системы общественного транспорта в Москве.
Согласно постановлению, транспортное управление поделили на пять отдельных структур, которые подчинялись Моссовету. Так, за перевозку горожан отвечало управление электропассажирского, автобусного и таксомоторного транспорта.
Кроме того, в течение месяца было необходимо создать единые правила технической эксплуатации, обслуживания и ремонта подвижного состава. Документ также вводил в силу правило обязательного техосмотра транспорта перед его выходом на маршрут.
Для работников транспортной структуры были введены ежегодные задания и система материального и морального стимулирования, а также в это же время появилось звание "Мастер городского транспорта".
В сообщении отмечается, что правила пользования транспортными средствами Москвы и правила уличного движения как для транспорта, так и для пешеходов были разработаны в короткие сроки. Уже 15 февраля 1939 года они вступили в силу. Метрополитен в систему общественного транспорта Москвы включили в 1940 году.
В Главархиве хранятся фотографии троллейбусов и трамваев маршрута А из центра города и другие снимки, иллюстрирующие изменения в системе московского общественного транспорта. Ознакомиться с редкими документами и фотографиями можно в читальных залах ведомства. Кроме того, архивные материалы часто представлены в выставочных зонах и образовательных проектах.
Ранее сообщалось, что улучшить транспортную ситуацию более чем в 20 районах Москвы сможет МЦД-3, который будет связывать Ленинградское и Казанское направления Московской железной дороги. Длина нового маршрута предположительно составит 85 километров.
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