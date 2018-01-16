Москвичи оценят фестиваль "Путешествие в Рождество"

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Жители столицы смогут оценить фестиваль "Путешествие в Рождество", который завершился в городе 14 января.

Оставить свое мнение о мероприятии предложили участникам проекта "Активный гражданин". В ноябре прошлого года горожане выбрали режим работы праздничных площадок, а также определили, какие мастер-классы следует провести на фестивале. В итоге самые востребованные вошли в программу.

В этом году "Путешествие в Рождество" было посвящено театрам. Тверская улица превратилась в главную театральную площадку столицы. На ней выступали артисты самых известных московских, петербургских и региональных театров.

В рамках фестиваля для жителей и гостей города провели более тысячи интерактивных программ, а также продемонстрировали новогоднюю продукцию из разных регионов России и 16 зарубежных стран.