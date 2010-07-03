Горячая линия по вопросам отопления завершила работу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В столице завершила работу горячая линия по вопросам включения отопления, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Позвонив на нее сейчас, можно услышать виртуального оператора, который напоминает, что оставить заявку по вопросам отопления можно в мобильном приложении "Госуслуги Москвы" или по телефону единого диспетчерского центра: +7 (495) 539-53-53.

Горожане до 14 октября включительно могли получить информацию о начале отопительного сезона и оставить заявку в случае возникновения проблем с отоплением, например, если батареи недостаточно прогревались.

Руководитель общегородского контакт-центра Андрей Савицкий пояснил, что изначально планировалось, что выделенная линия работать будет некоторое время – на период пуска тепла, когда фиксируется большой прирост звонков.

"На прошлой неделе число обращений по вопросам начала отопительного сезона значительно снизилось, и поэтому линия прекращает свою работу", – подчеркнул он.

В Роспотребнадзоре рассказали об оптимальном температурном режиме в жилых домах. Как напомнили эксперты, "существуют нормативы, при которых человеку находиться в жилом доме комфортно и безопасно для здоровья". В частности, в холодное время оптимальная для жилых комнат температура составляет от +18 до +24 градусов. В теплый период допустимая норма равна +20–28 градусам.

Если в помещении слишком жарко, у людей снижается работоспособность, они быстрее чувствуют утомление. При повышенной температуре в доме растет нагрузка на сердечно-сосудистую систему и риск простудиться из-за угнетения иммунной системы, предупредили специалисты.

Чрезмерный холод в квартире также опасен. Он повышает риск заболеть острыми респираторными инфекциями, такими как ринит, бронхит, пневмония, ангина, а также способен усугубить течение хронических заболеваний, включая ишемическую болезнь сердца и диабет.

Низкая влажность, в свою очередь, негативно влияет на кожу и слизистые оболочки: высыхая, они перестают защищать организм от проникновения бактерий и вирусов. Высокая влажность, в сочетании с повышенной температурой воздуха, также ведет к ухудшению общего состояния человека. Сырость в квартире способствует появлению серой плесени, которая поражает мебель, стены и потолки, сказано в сообщении ведомства.

Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что Москва перейдет на автоматизированную систему отопления в течение пяти лет. После внедрения "умного" отопления автоматические краны будут сами регулировать температуру в доме и подавать сигнал на ТЭЦ.