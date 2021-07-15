Роман Романенко: комфортная среда способствует всестороннему развитию детей

Фото: Иван Степанов

Герой России Роман Романенко проверил ход благоустройства территории у школы № 556 в Центральном Чертанове. Работы должны закончиться к началу нового учебного года.

"Проект благоустройства – совместная инициатива учителей и жителей района. Я с радостью ее поддержал, поскольку создание современной среды и условий для комфортного пребывания детей в школе помогает их всестороннему развитию. Наша задача – сделать все возможное, чтобы обеспечить этот комфорт", – подчеркнул Герой России.

Романенко пообещал контролировать процесс благоустройства, чтобы все работы завершились к 1 сентября.

Директор, педагоги и родители будущих первоклассников школы № 556 в мае обратились к Романенко с просьбой привести в порядок школьный двор. Москвичи пояснили, что это можно сделать заодно с капитальным ремонтом, который идет в соседнем здании детского сада. Депутат направил обращение в префектуру ЮАО, чтобы власти направили дополнительные деньги для решения этой задачи. Инициатива Романенко была поддержана.

Ранее стало известно, что Романенко и депутат Мосгордумы Александр Семенников договорились совместно решать транспортные проблемы Юго-Западного административного округа столицы. Романенко отметил, что в первую очередь планирует решить проблему жителей ЖК "Гринада", которые недовольны отсутствием дорог внутри квартала и тем, что существует лишь один выезд – на улицу Новобутовскую.

Также остро стоит вопрос прямого въезда на МКАД в Ясеневе. Дальнейшее обсуждение актуальных проблем депутаты запланировали провести в офлайн-формате. Также они договорились провести выездные совещания на всех проблемных объектах.