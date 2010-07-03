Парк отдыха в советском стиле заработает у Останкинской башни

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Парк советского периода появится у подножия Останкинской телебашни 20 июля.

"До 2 августа в парке любой может "вступить в пионеры", узнать интересные факты о советской общественной организации", – рассказали в пресс-службе Роспечати.

Гости парка смогут поиграть в настольные игры или в мини-футбол, поучаствовать в гонках на ретровелосипедах, присоединиться к кружку моделирования, рассказывают организаторы. В парке пройдут показы моды эпохи СССР и будет организована открытая танцплощадка, где гости смогут освоить буги, вальсы, танго или кадриль.

Вход в тематический парк свободный.

Ранее сообщалось, что все лето на смотровой площадке Останкинской телебашни можно будет наблюдать за небесными телами. Новый проект называется "Астрономический час с Московским планетарием". На высоте 340 метров оборудована выездная обсерватория с возможностью наблюдать за небом в телескоп. Астрономы планетария будут рассказывать о небесных телах и явлениях, покажут Луну и другие космические объекты. Для посещения нужно купить билет на проход в Останкинскую башню.

