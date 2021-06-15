Фото: Софья Сандурская/Агентство "Москва"

В некоторых районах Москвы выпала почти половина месячной нормы осадков. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Почти половина месячной нормы осадков выпала в отдельных районах столицы. В период с 17:00 до 20:00 в столице прошли сверхинтенсивные ливневые дожди. По данным синоптиков, в отдельных районах города выпало до 33 миллиметров осадков. Это 45 процентов от месячной нормы", – сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что скопления воды, которые образовались на нескольких шоссе, удалось устранить в течение 30 минут. В частности, подтопления были ликвидированы на участках Дмитровского, Коровинского и Измайловского шоссе.

Наибольшее количество осадков выпало на севере, северо-востоке и востоке столицы.

"На улицах города продолжают дежурить бригады ГУП "Мосводосток". Специалисты прочищают водоприемные решетки и водосточные колодцы", – заключили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что водосточная сеть, располагающаяся на востоке Москвы, принимает весь объем осадков. Всего их выпало около 20 миллиметров.

