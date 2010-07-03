Дом Расторгуевых в центре столицы отреставрировали

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В центре столицы завершили реставрацию дома Расторгуевых конца XIX века по адресу: Большой Дровяной переулок, дом 4, строение 1. Специалисты привели в порядок фасады и интерьеры здания, которое имеет статус объекта культурного наследия регионального значения, передает Агентство "Москва".

Уточняется, что дом был построен в 1894–1896-х годах известным московским архитектором Георгием Кайзером.

"После революции 1917 года в здании был устроен детский дом для беспризорных, а в 1920-е годы помещения стали использовать под коммунальное заселение", – говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента культурного наследия (Мосгорнаследие).

По словам руководителя Мосгорнаследия Алексея Емельянова, слова которого приводятся в сообщении, реставрация продолжалась с конца 2016 года. Памятник приспособили под размещение медицинского учреждения.

Специалисты воссоздали утраченные лепные элементы, металлический козырек главного входа и два кованых козырька.

Также был отреставрирован штукатурный слой, раскрыты дверные проемы. Провели утепление чердачных перекрытий и отремонтировали кровлю.

В начале 2018 года в ходе проверки выяснилось, что при проведении работ подрядная организация отклонилась от проектной документации в части кровли – была изменена высотная отметка свесов.

Собственнику выдали предписание на приведение выполненных работ в соответствие с согласованным проектом. Сейчас высотная отметка свесов кровли дома уже возвращена на свое историческое место.