В Москве с 2 апреля заработают ярмарки выходного дня

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Москвичи с 2 апреля смогут приобрести фермерские товары на ярмарках выходного дня. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Ярмарки, посетители которых смогут приобрести продукцию российских и зарубежных фермеров, развернут во всех округах Москвы. Для участия владельцам личных хозяйств необходимо подать заявку до 20 марта.

"Чтобы подать заявку, нужно зайти на портал mos.ru и выбрать онлайн-услугу "Предоставление места на ярмарке выходного дня" в каталоге услуг для бизнеса – категория "Реклама, торговля и общепит". Услуга доступна только зарегистрированным и авторизованным пользователям портала", – уточняется в материале.

В этом сезоне распределят 1526 торговых мест по 65 адресам. Места достанутся тем, кто раньше других подал заявку и соответствует всем требованиям. Узнать результат кандидаты смогут в личном кабинете на mos.ru через пять дней после окончания приема заявок. Также сведения появятся на сайтах департамента торговли и услуг Москвы и ГБУ "Московские ярмарки".

С подробными правилами участия можно ознакомиться в инструкции на сайте mos.ru.

Ярмарки выходного дня работают в столице с апреля по декабрь по пятницам, субботам и воскресеньям. Посмотреть адрес ближайшей ярмарки можно на портале открытых данных и на сайте "Наш город".

Ранее сообщалось, что в ночь с 27 на 28 марта в Москве пройдет ежегодная акция "Ночь театров". В 2021 году участниками культурного проекта станут более 130 учреждений, в числе которых музеи, концертные залы, детские школы искусств и кинотеатры.