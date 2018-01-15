Более 400 парковок для такси появилось в столице за пять лет

Фото: Агентство "Москва"/Дарья Мясина

Более 400 парковок для такси появилось в столице за последние пять лет. Еще 40 спецстоянок появится в городе до конца 2018 года. Об этом рассказал заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

"В этом году мы планируем организовать в городе еще 40 стоянок, которые вместят 100 автомобилей. Новые парковки для такси будут созданы у крупных транспортно-пересадочных узлов, станций метро, а также неподалеку от главных городских достопримечательностей", – сказал он, передает портал мэра и правительства Москвы.

Он так же отметил, что список адресов для новых стоянок сейчас находится в стадии разработки. При этом желаемые адреса парковок могут предложить сами горожане. Для этого им нужно написать в электронную приемную правительства Москвы. В обращении следует указать точный адрес и ориентиры места, где нужна стоянка, а также приложить к нему фотографию территории.