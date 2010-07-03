Власти Москвы опровергли сокращение персонала в детсадах

15:00
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Сотрудники столичного департамента образования и науки опровергли информацию о сокращении числа воспитателей в детских садах Москвы. Об этом сообщается на официальной странице ведомства в Facebook.
"В связи с появившейся в интернете недостоверной информацией о сокращении персонала в детских садах уведомляем, что факты не соответствуют действительности", – говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что никакого массового сокращения работников нет.
Ранее родители детей дошкольного возраста обратились в соцсетях к депутатам Мосгордумы, утверждая, что в ряде образовательных учреждений сокращают персонал, перекладывая обязанности нескольких нянь на одного воспитателя. В большинстве учреждений, которые указаны в статье, "количество воспитателей и помощников воспитателей увеличилось", ответили на это в столичном департаменте образования и науки.
По данным ведомства, в указанных учреждениях с прошлого года число воспитателей выросло. При этом в некоторых образовательных заведениях штат воспитателей и помощников увеличился на 32% в связи с ростом числа детей. Сокращения персонала, в свою очередь, обусловлены уменьшением числа учащихся, пояснили в департаменте.
Сравнив показатели за 2013 и 2019 годы, в ведомстве заявили, что расходы на дошкольное образование выросли на 35%. В среднем на одного воспитанника детсада приходится 163 тысячи рублей, то есть на четверть больше, чем шесть лет назад.
Как напомнили в департаменте, согласно стартовавшей в 2011 году реформе образования, в столице официально нет детских садов: они вместе с начальными и средними школами входят в состав образовательных комплексов.
Ранее сообщалось, что в Москве откроют четыре частных детских сада. Три здания под дошкольные учреждения расположены на Гольяновской улице, доме 7, в Пушкаревом переулке, доме 4, строении 1, и на Бакунинской улице, доме 45. Еще один объект находится на первом этаже дома 11 на улице Народного Ополчения. Детсады построят инвесторы по программе льготной аренды "1 рубль за 1 квадратный метр". Лоты уже выставлены на торги.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: