Власти Москвы опровергли сокращение персонала в детсадах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сотрудники столичного департамента образования и науки опровергли информацию о сокращении числа воспитателей в детских садах Москвы. Об этом сообщается на официальной странице ведомства в Facebook.

"В связи с появившейся в интернете недостоверной информацией о сокращении персонала в детских садах уведомляем, что факты не соответствуют действительности", – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что никакого массового сокращения работников нет.

Ранее родители детей дошкольного возраста обратились в соцсетях к депутатам Мосгордумы, утверждая, что в ряде образовательных учреждений сокращают персонал, перекладывая обязанности нескольких нянь на одного воспитателя. В большинстве учреждений, которые указаны в статье, "количество воспитателей и помощников воспитателей увеличилось", ответили на это в столичном департаменте образования и науки.

По данным ведомства, в указанных учреждениях с прошлого года число воспитателей выросло. При этом в некоторых образовательных заведениях штат воспитателей и помощников увеличился на 32% в связи с ростом числа детей. Сокращения персонала, в свою очередь, обусловлены уменьшением числа учащихся, пояснили в департаменте.

Сравнив показатели за 2013 и 2019 годы, в ведомстве заявили, что расходы на дошкольное образование выросли на 35%. В среднем на одного воспитанника детсада приходится 163 тысячи рублей, то есть на четверть больше, чем шесть лет назад.

Как напомнили в департаменте, согласно стартовавшей в 2011 году реформе образования, в столице официально нет детских садов: они вместе с начальными и средними школами входят в состав образовательных комплексов.

Ранее сообщалось, что в Москве откроют четыре частных детских сада. Три здания под дошкольные учреждения расположены на Гольяновской улице, доме 7, в Пушкаревом переулке, доме 4, строении 1, и на Бакунинской улице, доме 45. Еще один объект находится на первом этаже дома 11 на улице Народного Ополчения. Детсады построят инвесторы по программе льготной аренды "1 рубль за 1 квадратный метр". Лоты уже выставлены на торги.