"Канал имени Москвы" планирует завершить реставрацию "яхты Сталина" к навигации 2020 года

Фото: ТАСС/Николай Мошков

"Канал имени Москвы" планирует завершить реставрацию теплохода "Максим Горький", более известного как "яхта Сталина", к навигации 2020 года. Об этом рассказал руководитель учреждения Герман Елянюшкин, передает Агентство "Москва".

"Сейчас проводится исследование судна, затем будет сформировано техническое задание. На верфи "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде судно полностью разберут. То, что пригодно, мы используем при сборке, все остальное заменим. Состояние будет идеальным, но к навигации 2020 года", – отметил Елянюшкин.

"Канал имени Москвы" выкупил "яхту" у Московского речного пароходства за 20 миллионов рублей. Сообщалось, что судно превратят в музей об истории канала имени Москвы и пришвартуют в Парке Горького.

Теплоход неофициально считался личным судном Сталина, однако точных данных о пребывании вождя на нем нет. В 60-е годы на "яхте Сталина" перевозили москвичей на пляжи области, после его превратили в прогулочное судно. Кроме того, "яхту" использовали для банкетов, а в 2016 году законсервировали.

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