Москва онлайн покажет работу фестиваля цветов и экопродуктов Green City на ВДНХ

Фото: vdnh.ru

15 апреля зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть работу фестиваля цветов и экопродуктов Green City, который будет проходить на главной аллее ВДНХ до 17 апреля.

Руководитель департамента конгрессно-выставочной деятельности АО "ВДНХ" Татьяна Анисимова расскажет о концепции мероприятия, а наш корреспондент Анна Луговская пообщается с участниками "Гжельского подворья". На этой площадке будут представлены сыры и мясная продукция. В "Гжельском подворье" нам расскажут о разведении животных, грамотном ведении хозяйства и импортозамещении.

Кроме фермеров, в фестивале Green City примут участие садовые центры и питомники со всей России. Они представят разные сорта плодовых деревьев и кустарников, овощных культур, садовых и комнатных цветов. Садоводы-эксперты поделятся секретами по выращиванию овощей и уходу за цветами.

Посетители фестиваля смогут принять участие в дегустации фермерских продуктов и натуральной косметики, приобрести пасхальные подарки, мед и растения.

Смотрите прямую трансляцию 15 апреля в 16:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.