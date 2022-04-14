Москва онлайн покажет работу фестиваля цветов и экопродуктов Green City на ВДНХ

15:13
Фото: vdnh.ru
15 апреля зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть работу фестиваля цветов и экопродуктов Green City, который будет проходить на главной аллее ВДНХ до 17 апреля.
Руководитель департамента конгрессно-выставочной деятельности АО "ВДНХ" Татьяна Анисимова расскажет о концепции мероприятия, а наш корреспондент Анна Луговская пообщается с участниками "Гжельского подворья". На этой площадке будут представлены сыры и мясная продукция. В "Гжельском подворье" нам расскажут о разведении животных, грамотном ведении хозяйства и импортозамещении.
Кроме фермеров, в фестивале Green City примут участие садовые центры и питомники со всей России. Они представят разные сорта плодовых деревьев и кустарников, овощных культур, садовых и комнатных цветов. Садоводы-эксперты поделятся секретами по выращиванию овощей и уходу за цветами.
Посетители фестиваля смогут принять участие в дегустации фермерских продуктов и натуральной косметики, приобрести пасхальные подарки, мед и растения.
Смотрите прямую трансляцию 15 апреля в 16:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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