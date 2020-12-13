Новогодняя композиция "Полярные медведи" появилась на северо-востоке столицы

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

На северо-востоке столицы завершается монтаж новогодней декоративной композиции "Полярные медведи". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Комплекса городского хозяйства Москвы.

В ведомстве рассказали, что в настоящий момент специалисты устанавливают фигуры "Белая медведица с Умкой на льдине". Возле нее установят восемь небольших медведей. А украсят композицию елями и световыми шарами.

В комплексе также напомнили, что впервые инсталляцию с полярными медведями разместили на проспекте Мира два года назад. В прошлом году фигура радовала гостей Парка Горького. Однако по пожеланиям жителей СВАО было принято решение вернуть ее в округ.

"Поэтому в канун 2021 года герои известного советского мультфильма "Умка" вновь займут свое место в парке у Ростокинского акведука", – пояснили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что около тысячи новогодних елей установят на улицах Москвы. Также столицу украсят объемно-декоративные конструкции, монтаж украшений завершат к 14 декабря.

