Новогодняя композиция "Полярные медведи" появилась на северо-востоке столицы

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"
На северо-востоке столицы завершается монтаж новогодней декоративной композиции "Полярные медведи". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Комплекса городского хозяйства Москвы.
В ведомстве рассказали, что в настоящий момент специалисты устанавливают фигуры "Белая медведица с Умкой на льдине". Возле нее установят восемь небольших медведей. А украсят композицию елями и световыми шарами.
В комплексе также напомнили, что впервые инсталляцию с полярными медведями разместили на проспекте Мира два года назад. В прошлом году фигура радовала гостей Парка Горького. Однако по пожеланиям жителей СВАО было принято решение вернуть ее в округ.
"Поэтому в канун 2021 года герои известного советского мультфильма "Умка" вновь займут свое место в парке у Ростокинского акведука", – пояснили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что около тысячи новогодних елей установят на улицах Москвы. Также столицу украсят объемно-декоративные конструкции, монтаж украшений завершат к 14 декабря.
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