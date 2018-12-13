В рамках программы реновации в Бабушкинском районе появится три микрорайона

13 декабря, 15:00
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Градостроительно-земельная комиссия под руководством Сергея Собянина предварительно одобрила проект планировки территории микрорайонов 1, 14, 18 в Бабушкинском районе (СВАО). В них в программу реновации включено 58 жилых домов.
Под проектируемые 1, 14 и 18-й микрорайоны отвели участок в 134,2 гектара, расположенный между улицей Менжинского, Анадырским проездом, Верхоянской и Енисейской улицами.
Проектом предусмотрено строительство 749,4 тысячи квадратных метров недвижимости, в том числе 422,6 тысячи жилья. Также запланировано строительство двух детских садов на 650 мест, двух учебных корпусов на 700 мест для школы № 281, многофункциональный общественный центр, досуговый центр и другие необходимые общественные здания.
Предполагается, что на первых этажах жилых домов и в пристроенных помещениях будут находится магазины и объекты бытового обслуживания. Размещение машин планируется в подземных паркингах, наземных гаражах и на плоскостных автостоянках.
Новое строительство предполагается вести на стартовых площадках программы реновации на улице Коминтерна, владение 12, на Печорской улице рядом с владением 9 и на улице Радужная напротив владения 15, корпус 2, а также на месте сносимых домов. Остальная застройка в кварталах реновации будет сохранена. Проект планировки кварталов будет направлен на публичные слушания.
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