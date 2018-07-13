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13 июля, 09:29

Судьбу линии монорельса решат в ближайшие три месяца

город благоустройство

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Окончательное решение о развитии Московского монорельса должно быть принято в октябре, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

В июне этого года градостроительно-земельная комиссия Москвы приняла решение о разработке проекта планировки трамвайной линии для замены Московской монорельсовой транспортной системы.

"Мы сейчас заказали обследование, возможно ли это сделать. Если делать трамвай, то мы смотрим вариант соединения с действующими линиями. Пока техническое задание на обследование выдано, мы считаем, во что это обойдется и за какой период может быть реализовано", — цитирует Агентство "Москва" Хуснуллина.

В настоящее время трамвайные пути уже частично дублируют монорельс (от пересечения улиц Академика Королева и Аргуновской – до улицы Сергея Эйзенштейна). Предполагается, что проект интеграции монорельса в существующую трамвайную сеть реализуют не раньше 2019 года.

Московский монорельс протяженностью 5,1 километра был открыт в 2004 году на северо-востоке столицы. В транспортном режиме начал работать с 2008 года. Маршрут транспортной системы проходит от станции "Тимирязевская" до улицы Сергея Эйзенштейна. Он проходит по улице Фонвизина, пересекает линию Октябрьской железной дороги, мимо Телецентра по улице Академика Королева, выходит к Главному, а затем к Северному входу ВДНХ. С 23 января 2017 года монорельс вновь стал работать в экскурсионном режиме с интервалом движения в 30 минут.

Административно монорельс подчинен Московскому метрополитену, представляя собой обособленное подразделение в его структуре.

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