В Москве отремонтировали более 10 домов, где жили известные музыканты

Фото: фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

Специалисты в рамках программы капитального ремонта обновили 11 зданий, где проживали исполнители классической музыки. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на столичный комплекс городского хозяйства.

В частности, ремонт был проведен в доме 40 на Пресненском Валу. Там жил народный артист РСФСР, кларнетист, профессор Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского Владимир Соколов.

Здание состоит из 12 этажей, его возвели в 1973 году по типовому проекту. Специалисты заменили системы холодного водоснабжения и магистралей горячего водоснабжения, а также привели в порядок фасад. Фонд капитального ремонта разработал особую технологию для модернизации фасадов с использованием полимерцементных смесей на армирующих сетках.

Все работы были осуществлены в несколько этапов, это было сделано для удобства жителей. Сначала стены промыли, простучали и удалили аварийную плитку. Потом фасад покрыли штукатурно-клеевым и одновременно армирующим составом. Специалисты отремонтировали откосы, подъездные козырьки и отмостку.

Ремонт сделали и в доме 4, строении 1, в Большом Кисловском переулке. Объект был возведен в 1913 году по проекту архитектора Николая Чернецова в неоклассическом стиле. До середины 30-х годов XX века в доме жила солистка Большого театра Антонина Нежданова. Специалисты привели в порядок фасад, крышу и подвал дома, а также заменили инженерные системы.

Они задействовали отечественные материалы и новейшие технологии. Специалисты также постарались сохранить архитектурный декор. Так, они восстановили лепнину, геометрию кронштейнов и штукатурный руст, привели в порядок венчающий карниз.

В 2024 году капремонт состоится в 16-этажном доме 13 на улице Стромынке, где проживает народная артистка СССР, пианистка Элисо Вирсаладзе. Здание возвели в 1972 году по проекту типовой серии. Пластику фасада создают ряды лоджий, которые равномерно выступают по всей высоте здания.

Фасад и стояки водоотведения объекта модернизируют. Перед началом основных работ специалистам предстоит разработать проект, в котором будут учтены все характеристики строения, а также подобраны наиболее подходящие материалы и технологии.

Накануне стало известно, что Москве отремонтировали около 30 домов с дентикулами на венчающих карнизах – горизонтальных выступах наверху стены. Они поддерживают крышу и защищают от стекающей дождевой воды. Специалисты модернизировали здание, возведенное еще в 1955 году. Фасад, крыша, подвальное помещение и инженерные системы были приведены в порядок, а также заменены барельефы и карниз.

Специалисты проведут капремонт почти в 2,5 тыс жилых домах в Москве в 2024 году