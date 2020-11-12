Москва онлайн: мемориальную доску в честь Владимира Этуша откроют в Гранатном переулке

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

13 ноября состоится открытие памятной мемориальной доски в честь народного артиста СССР, ветерана Великой Отечественной войны Владимира Этуша. Доска украсит фасад дома в Гранатном переулке, в котором актер прожил 41 год.

Создателем мемориального портрета стал молодой скульптор Филипп Трушин. На нем Владимир Абрамович запечатлен на фоне Театра имени Вахтангова, в котором работал с 1940 года и до конца своих дней. Артиста не стало 9 марта 2019 года.

На церемонии открытия будут присутствовать представители власти, известные деятели искусства и вдова Владимира Этуша.

Смотрите прямую трансляцию 13 ноября в 14:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.