"Аэроэкспресс" изменил расписание между Киевским вокзалом и Внуково

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Время отправления и прибытия аэроэкспрессов на Киевском вокзале изменится в ночь с 13 на 14 и с 20 на 21 июля. Это связано с проведением плановых работ на железной дороге, сообщает пресс-служба компании.

В ночь с 13 на 14 июля с Киевского вокзала аэроэкспрессы отправятся в 0:10 (вместо 0:01) и в 7:03 (вместо 7:00). В ночь с 20 на 21 июля отправление состоится в 23:25 (вместо 23:00) и в 7:08 (вместо 7:00).

Из аэропорта Внуково аэроэкспрессы отправятся в 0:16 (вместо 0:01) и в 7:03 (вместо 7:00).

Пассажиров попросили предварительно ознакомиться с расписанием движения поездов и заранее прибывать в терминалы "Аэроэкспресс".

С 4 июля "Аэроэкспресс" и АО "Центральная ППК" запустили в пилотном режиме рейсы из Одинцово в аэропорт Шереметьево и обратно.

Нововведение позволит добраться из аэропорта до Одинцово, "Сколково", "Москвы-Сити" и других районов этого направления без пересадок.