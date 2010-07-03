"Аэроэкспресс" изменил расписание между Киевским вокзалом и Внуково

Время отправления и прибытия аэроэкспрессов на Киевском вокзале изменится в ночь с 13 на 14 и с 20 на 21 июля. Это связано с проведением плановых работ на железной дороге, сообщает пресс-служба компании.
В ночь с 13 на 14 июля с Киевского вокзала аэроэкспрессы отправятся в 0:10 (вместо 0:01) и в 7:03 (вместо 7:00). В ночь с 20 на 21 июля отправление состоится в 23:25 (вместо 23:00) и в 7:08 (вместо 7:00).
Из аэропорта Внуково аэроэкспрессы отправятся в 0:16 (вместо 0:01) и в 7:03 (вместо 7:00).
Пассажиров попросили предварительно ознакомиться с расписанием движения поездов и заранее прибывать в терминалы "Аэроэкспресс".
С 4 июля "Аэроэкспресс" и АО "Центральная ППК" запустили в пилотном режиме рейсы из Одинцово в аэропорт Шереметьево и обратно.
Нововведение позволит добраться из аэропорта до Одинцово, "Сколково", "Москвы-Сити" и других районов этого направления без пересадок.
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