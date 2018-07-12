Работа сервисов по оплате парковки в Москве полностью восстановлена

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Все сервисы оплаты парковки в столице начали работать в штатном режиме, передает Агентство "Москва".

"Уважаемые автомобилисты, напоминаем вам, что все сервисы оплаты парковки работают в штатном режиме", – сообщили в пресс-службе московского парковочного пространства.

Уточняется, что оплатить парковку можно любым удобным способом: при помощи мобильного приложения "Парковки Москвы", отправив SMS на номер 7757, через паркоматы, голосовым сервисом или через терминалы партнеров.

С семи часов вечера 11 июля до 9:20 утра 12 июля в работе всех сервисов оплаты парковки Москвы наблюдались системные ограничения.

Ранее сообщалось, сервисы оплаты парковки в столице возобновили работу, а все сведения вновь стали отображаться корректно. Однако, у некоторых пользователей временные ограничения сняты не были. По факту сбоя системы начали служебную проверку.