Москва стала восьмой по качеству жизни среди городов России



Москва не вошла в число городов, признанных лидерами по качеству жизни в России, передает телеканал Москва 24. По данным опросов, столица оказалась лишь на восьмом месте в рейтинге. Почему мегаполис едва попал в "десятку" лучших, и чем недовольны москвичи, которые, по мнению жителей многих других регионов, живут лучше всех?

Финансовый университет при правительстве РФ подвел итоги проекта, целью которого была оценка качества жизни в крупных и средних городах страны в 2017 году. В своем исследовании социологи опирались не на данные официальной статистики, а на мнение жителей конкретных городов, чтобы максимально приблизить результаты опроса к действительности.

Уточняется, что опрос вели по шести ключевым категориям жизни в городе. В из числе – доступность медучреждений и стоимость лекарств, состояние дорог и разметки, наличие достаточного количества учреждений культуры и возможность получить качественное образование. Ученые также задавали вопросы о состоянии жилфонда и уровне благоустройства, об эффективности работы местных властей и миграционных настроениях.

Судя по результатам исследования, самыми недовольными качеством жизни в своем городе оказались жители Махачкалы, Волгограда, Тольятти, Астрахани и Омска. А лидером по позитивным отзывам стала Тюмень, набравшая сто баллов из ста. При этом Грозному за последний год удалось значительно сократить отрыв от лидера по всем основным составляющим качества жизни. Ученые также отметили успех Уфы, которая совершила настоящий рывок, заняв шестое место в рейтинге.

Почему Москвы нет на первых строчках? Как ни странно, невзирая на развитую инфраструктуру и высокую доступность медицинских услуг, москвичей всегда что-то не устраивает. "Москва – центр России, здесь основная масса доходов и выше образование, и уровень требований выше, что объясняется тем, что москвичи менее довольны жизнью, чем жители остальных регионов", – пояснил проректор Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

К тому же, отмечают специалисты, в крупном городе жителям приходится сталкиваться с более серьезной конкуренцией. Так, жителю Челябинска гораздо проще поступить в один из городских вузов, чем москвичу в столице. По этой причине российские регионы все больше привлекают трудовых мигрантов.

"Сейчас более 700 тысяч выходцев из Молдовы работают в России, я общаюсь с ними. Мигрантам лучше в регионах", – рассказала правозащитник Людмила Корсунь.

Тем не менее, Москва по-прежнему остается основным магнитом для приезжих. Как пояснила руководитель проекта по адаптации мигрантов в России Наталья Хмельницкая, поток мигрантов в российскую столицу немного снизился из-за необходимости приобретать патент. Однако, даже несмотря на это, в 2017 году в Москву приехали 1,2 миллиона человек, добавила она.

В целом, по результатам опроса, довольно хорошо обстоят дела с качеством жизни в Казани, Санкт-Петербурге и Краснодаре. Среди сибирских городов выше всех в рейтинге поднялся Новосибирск, а на Дальнем Востоке – Хабаровск. Отмечается, что в этих городах процент жителей, готовых уехать на новое место в поисках лучшей доли, сравнительно невелик. Стремления покинуть свой регион наиболее сильны среди жителей Тольятти, Омска и Томска, а самыми "патриотичными" ученые признали москвичей, питерцев, а также жителей Нижнего Новгорода и Тюмени.