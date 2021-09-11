"Роскосмос" опубликовал снимок Москвы с орбиты ко Дню города

Фото: Twitter/@roscosmos

В "Роскосмосе" поздравили Москву с Днем города. Об этом говорится в опубликованном пресс-службой сообщении в Twitter-аккаунте госкорпорации.

"Поздравляем с Днем города Москвы!" – написано в публикации.

В пресс-службе отметили, что свыше 100 тысяч людей труда и науки в Москве оставили свой вклад в становлении космической эры. Кроме того, столица является ведущим центром ракетно-космической промышленности.

"В столице расположено свыше 40 предприятий отрасли", – говорится в сообщении.

Публикация сопровождается фотографией столицы с орбиты. Снимок был сделан спутником дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П".

Поздравляем с Днем города Москвы!#Москва — ведущий центр ракетно-космической промышленности нашей страны. В столице расположено свыше 40 предприятий отрасли. Больше 100 000 людей труда и науки внесли свой вклад в становление космической эры! pic.twitter.com/SFpaMWigA5 — РОСКОСМОС (@roscosmos) September 10, 2021

Ранее стало известно, что в этом году в столице не будут проводить концерты и шоу по случаю Дня города, однако москвичи смогут посетить отдельные мероприятия во всех округах Москвы.

Как сообщал Сергей Собянин, в День города в Москве будут работать более 30 фестивальных праздничных площадок с торговлей и общепитом. По его словам, власти стараются не создавать таких мест, где бы собирались десятки тысяч человек.