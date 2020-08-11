В центре "Слово" на ВДНХ научат писать короткие рассказы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С 17 августа в центре славянской письменности "Слово" на ВДНХ стартуют воркшопы, на которых посетителей будут учить писать короткие рассказы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу выставки.

"Принять участие смогут подростки и взрослые. Занятия будут проводить российские писатели. Участники узнают, как и с чего начать рассказ, как придумать место действия, героев рассказов, их характеры и внешность, как "закручивать" сюжет и чем закончить историю", – говорится в сообщении

В пресс-службе уточнили, что также 16 августа в 12:00 посетители узнают, как составлять посты, а 23 августа в 14:00 пройдет литературный пленэр с писателем, колумнистом, журналистом и преподавателем Ириной Лукьяновой.

Ранее сообщалось, что в августе на ВДНХ пройдут бесплатные уличные спектакли, цирковые представления и квесты. Участники театра "Эскизы в пространстве" покажут на ВДНХ шесть уличных спектаклей.