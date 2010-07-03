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14:50

Кинотелецентр "Красная Звезда" построят в Сокольниках

город строительство

14:50

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Сокольниках могут построить кинотелецентр творческого объединения "Красная звезда" Минобороны России. Проект планировки территории площадью 14,58 гектара одобрен Градостроительно-земельной комиссией по итогам публичных слушаний.

Центр планируется разместить между Третьим транспортным кольцом, Проектируемым проездом № 3898 и полосой отвода Московской железной дороги.

Сейчас на этой территории расположена нежилая застройка площадью 77,9 тысячи квадратных метров. Под снос пойдет 17,3 тысячи квадратов устаревших построек.

Общая площадь новых строений составит 75,5 тысячи квадратных метров. Реализация проекта позволит создать 1,6 тысячи новых рабочих мест.

Ранее на Мосфильме появился новый съемочный павильон площадью 1 647 квадратных метров. Он является одним из крупнейших в Европе. Одновременно на площадке могут находиться до тысячи актеров.

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город строительство

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