Росавиация выдала заводу имени Миля сертификат разработчика авиационной техники

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Федеральное агентство воздушного транспорта выдало московскому вертолетному заводу имени Миля сертификат разработчика авиационной техники. Об этом сообщает Агентство "Москва".
В декабре прошлого года комиссия Росавиации провела аудит завода, чтобы подтвердить его соответствие требованиям авиационных правил для разработки техники.
"По результатам проверки вертолетному заводу выдали сертификат №ФАВТ-Р-6, который дает право разрабатывать вертолеты: Ми-34С, Ми-26ТС, Ми-171, Ми-171А, Ми-172, Ми-172А, Ми-38", – сообщили в пресс-службе Росавиации.
Ранее в Росавиации сообщили, что в гражданской авиации продолжается дефицит пилотов. По словам экспертов, проблемы с поиском специалистов возникли после того, как государство монополизировало подготовку пилотов для авиакомпаний. Даже у лидера воздушных судов – "Аэрофлота" – не хватает 60 человек в командовании экипажем.
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