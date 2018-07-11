Москвичи купили более 900 тонн клубники и земляники на городских ярмарках

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

За первый месяц работы торговых площадок с клубникой и земляникой жители столицы купили уже более 900 тонн этой продукции, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Открываться они начали в столице 10 июня. Горожане могут приобрести ягоды более разных сортов от 20 производителей и из 12 регионов России: Волгоградской, Ростовской, Саратовской, Липецкой, Белгородской и Астраханской областей, Ставропольского и Краснодарского края, Крыма, Дагестана и Чувашии, а также из Подмосковья.

По словам главы департамента торговли и услуг Алексея Немерюка, только подмосковные сельхозпроизводители продали уже более 600 тонн ягод. Он объяснил это тем, что они реализовывают свою продукцию на 63 городских площадках.

Килограмм ягод в среднем стоит от 250 до 350 рублей. Узнать торговые павильоны можно по их фирменному стилю: на красном фоне написано "Клубника" и "Земляника".

Также в столице проходят ярмарки выходного дня, где можно приобрести продукты питания и сельскохозяйственную продукцию, произведенную и выращенную на территории стран-участниц Евразийского экономического союза: Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России.

Ранее специалисты московского управления Роспотребнадзора дали рекомендации по выбору качественной клубники. Приобретать ее нужно в магазинах или на рынке, где можно посмотреть документы на товар.

Внешне хорошая клубника должна быть сухая, без признаков порчи, с отсутствием вмятин и повреждений, упругая, гладкая и блестящая. Черенок ягоды поможет определить спелось клубники: расстояние между ягодой и зелеными листиками признак сладости, если же наоборот, листики прилегают к ягоде, скорее всего она окажется кислой. Если листики, обрамляющие ягоду, пожелтевшие, сухие или отсутствуют, значит ягоды были собраны давно или были сорваны неправильно.

В Роспотребнадзоре не рекомендуют приобретать клубнику с влажной поверхностью и пятнами – это признак начавшегося процесса гниения. Также следует воздержаться от покупки клубники в пластиковом пакете, так как ягоды помнутся по дороге. Правильнее купить ягоды в корзинке или лукошке и помнить, что клубника имеет короткий срок годности.