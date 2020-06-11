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Москва 24

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Общество

20:34

Московская канатная дорога возобновит работу 12 июня

город общество

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Московская канатная дорога возобновит работу 12 июня. При этом будут соблюдены все санитарные нормы, сообщили РИА Новости в пресс-службе канатки.

"12 июня, в праздничный день, наконец-то возобновляем работу Московской канатной дороги и будем рады всем гостям", – говорится в сообщении.

Уточняется, что в обязательном порядке сотрудниками канатной дороги будет соблюдаться масочный режим.

"Мы просим и пассажиров отнестись к этому серьезно и тоже носить средства защиты. Мы сегодня разметим нашу территорию и помещения для соблюдения социальной дистанции", – добавили в пресс-службе.

Кроме того, сообщается, что для удобства и безопасности пассажиров будут установлены санитайзеры для обработки рук.

"Мы предлагаем нашим пассажирам воспользоваться возможностью посадки своей социальной группой – семьей или компанией друзей, если пропускная возможность позволит", – добавили в администрации канатки.

Ранее стало известно, что с 16 июня свои двери вновь распахнет для посетителей Московский зоопарк. При этом пройти на его территорию в первое время можно будет только через турникеты на главном входе. Закрытыми останутся внутренние помещения павильонов, экспозиций и детский зоопарк. Также в целях безопасности посетителей нельзя будет пользоваться скамейками, беседками и детскими площадками.

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