Памятники архитектуры отреставрируют в Воронцовском парке

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичный департамент культурного наследия разрешил отреставрировать памятники архитектуры в Воронцовском парке. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Работы выполнят в западном и восточном флигелях усадьбы Воронцово XVIII–XIX веков, а также в южном служебном корпусе. Завершить преображение объектов собираются к маю 2020 года.

По словам главы Мосгорнаследия Алексея Емельянова, в обоих флигелях особое внимание уделят реставрации фасадов. Специалисты воссоздадут каменный и кирпичный декор, а также восстановят оконные и дверные проемы.

Кроме того, будут отреставрированы два крыльца, декоративные изразцовые печи, печные трубы и деревянная конструкция крыши.

В зданиях появятся пандусы и эвакуационные лестницы. При этом все элементы из древесины обработают антисептиком.

Ранее Емельянов рассказал о завершении реставрации здания конюшни усадьбы Татарниковых в центре столицы. Специалисты обновили ограду, ворота и подъезды к строению.