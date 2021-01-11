Помещение для бизнеса в центре Москвы выставлено на продажу

16:27
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Помещение свободного назначения площадью 132,9 квадратного метра в Пресненском районе Москвы выставлено на городские торги. Об этом сообщили в пресс-службе Центра управления городским имуществом.
В ведомстве отметили, что объект расположен в историческом центре города в подвале шестиэтажного жилого дома 1928 года постройки.
"Он расположен в историческом центре столицы в шести минутах от метро "Арбатская". В пешей доступности Сеченовский университет, несколько посольств, театров, музеев и памятников", – привели в пресс-службе слова начальника управления по вовлечению объектов имущественного фонда Центра управления городским имуществом Александра Алексеева.
Сообщается, что объект с отдельным входом находится по адресу Мерзляковский переулок, дом 5/1. Начальная стоимость лота составляет 14,2 миллиона рублей. Торги состоятся 3 марта 2021 года. Подать заявку на участие можно до 25 февраля.
Ранее около 250 тысяч рублей заплатили участники аукциона по продаже исторических указателей Московского метрополитена. Все 15 лотов были разыграны за 20 минут.
"Торги Москвы": как арендовать историческое здание по программе "рубль за квадратный метр"
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