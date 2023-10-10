В Москве реконструируют улицу Кульнева в районе Дорогомилово

Фото: портал мэра и правительства Москвы/комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

В Москве одобрили проект реконструкции улицы Кульнева в районе Дорогомилово. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Проектными решениями предусматривается реконструкция улицы Кульнева по параметрам магистральной улицы районного значения. В дополнение к этому будут устроены парковочные площадки и въезды к жилым кварталам", – поделился вице-мэр.

Бочкарев добавил, что территория строительства протянется от улицы 1812 года до Кутузовского проспекта. В свою очередь, председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева уточнила, что в рамках мероприятий специалисты намерены реконструировать съезд с Третьего транспортного кольца на боковой проезд Кутузовского проспекта в сторону улицы Кульнева. По ее словам, существующая проезжая часть будет расширена.

Там дополнительно установят два светофорных объекта и создадут систему автоматизированного управления дорожным движением в рамках интеллектуальной транспортной системы, отметила Яковлева.

Светофоры оснастят IP-видеокамерами и дорожным контроллером. Вместе с этим, продолжила глава ведомства, специалисты частично переустроят инженерные коммуникации.

Ранее стало известно, что столичный фонд реновации жилой застройки займется реализацией проекта комплексного развития территории на Волгоградском проспекте. Такое решение утвердило правительство Москвы, уточнил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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