Мосгосстройнадзор провел почти 500 проверок в столичном метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мосгосстройнадзор провел 474 проверки на строящихся объектах столичного метро за девять месяцев 2019 года, сообщает Агентство "Москва".

Среди проверенных объектов Некрасовская линия метро – от "Косино" до "Нижегородской" и от "Нижегородской" до "Авиамоторной", участки Большой кольцевой линии (БКЛ) – "Авиамоторная" – "Савеловская", "Каширская" – "Карачарово", "Каховская" – "Проспект Вернадского", "Проспект Вернадского" – "Можайская" и "Хорошевская" – "Можайская".

Всего на контроле Мосгосстройнадзора находится 86 объектов столичной подземки.

Четыре радиальные линии метро могут продлить на 17 километров и семь станций. Рассматриваются проекты продления Сокольнической линии метро в ТиНАО, Солнцевского радиуса до Внукова и Арбатско-Покровской линии до Гольянова.

До конца 2027 года в разных районах Москвы появится более 70 новых станций и около 185 километров линий метро.