В НИИ Склифосовского провели 1,5 тыс операций по пересадке почки

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В НИИ скорой помощи имени Склифосовского провели 1,5 тысячи операций по пересадке почки. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Склиф" занимает ведущее место в России по количеству трансплантации почки в год. Всего в мире ежегодно осуществляется около 70 тысяч пересадок почки", – заявил директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков.

Юбилейную операцию провели 48-летнему пациенту, поступившему в больницу с хронической почечной недостаточностью. Ее осуществил президент НИИ скорой помощи имени Склифосовского Анзор Хубутия 8 октября. Именно он провел первые операции по пересадке почки, сердца, легких при институте.

В прошлом году НИИ скорой помощи имени Склифосовского отметил свое 95-летие. Сейчас это крупнейший в стране центр экстренной медицины, где ежегодно помощь получают около 70 тысяч человек.

Также в 2018 году в медучреждении опробовали пилотный проект: внедрили новый стандарт работы приемного отделения. Он подразумевает принцип "врач к пациенту" (вместо устаревшего "пациент к врачу"). Теперь специалисты приходят к пациентам после их поступления в приемное отделение и проводят необходимые обследования.

