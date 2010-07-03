Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

10:49

В НИИ Склифосовского провели 1,5 тыс операций по пересадке почки

город медицина

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В НИИ скорой помощи имени Склифосовского провели 1,5 тысячи операций по пересадке почки. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Склиф" занимает ведущее место в России по количеству трансплантации почки в год. Всего в мире ежегодно осуществляется около 70 тысяч пересадок почки", – заявил директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков.

Юбилейную операцию провели 48-летнему пациенту, поступившему в больницу с хронической почечной недостаточностью. Ее осуществил президент НИИ скорой помощи имени Склифосовского Анзор Хубутия 8 октября. Именно он провел первые операции по пересадке почки, сердца, легких при институте.

В прошлом году НИИ скорой помощи имени Склифосовского отметил свое 95-летие. Сейчас это крупнейший в стране центр экстренной медицины, где ежегодно помощь получают около 70 тысяч человек.

Также в 2018 году в медучреждении опробовали пилотный проект: внедрили новый стандарт работы приемного отделения. Он подразумевает принцип "врач к пациенту" (вместо устаревшего "пациент к врачу"). Теперь специалисты приходят к пациентам после их поступления в приемное отделение и проводят необходимые обследования.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика