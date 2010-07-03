Московские врачи провели двухтысячную уникальную операцию ребенку

Врачи детской городской клинической больницы святого Владимира провели двухтысячную операцию ребенку с доступом через пупок. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.
Как подчеркнули в ведомстве, методика с миниинвазивным доступом через пупок (TUES) является уникальной. "Такой необычный способ хирургического вмешательства был разработан врачами клиники для проведения плановых и экстренных операций при различных диагнозах", – говорится в сообщении Депздрава. В их числе – острый аппендицит, ущемленная грыжа, кисты в брюшной полости.
Как рассказал завотделением детской хирургии больницы святого Владимира Манвел Акопян, через пупок врачи удалили острый аппендицит четырехлетнему мальчику. Медик отметил, что маленький пациент чувствует себя хорошо и сможет вернуться к привычной жизни уже завтра.
"Таким образом мы проводим абдоминальные операции любой сложности: на печени, яичниках и яичках, желчном пузыре, поджелудочной железе, селезенке, желудочно-кишечном тракте", – отметил Акопян, добавив, что по методике TUES "никаких разрезов на коже не производится". "В пупке делаются всего лишь два маленьких отверстия для введения инструментов", – пояснил специалист. Он также перечислил основные преимущества нового метода: более легкий послеоперационный период и отсутствие косметических дефектов на коже пациента.
По данным Депздрава, методом проведения операций с применением TUES владеют все хирурги отделения детской хирургии больницы святого Владимира. Чтобы проводить операции, которые требуют высокой точности, клинику оснастили новейшим эндоскопическим оборудованием, отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что нейрохирурги из НИИ скорой помощи имени Склифосовского впервые в России провели операцию по методике bonnet bypass. Ее особенность в том, что два сосуда соединяются шунтом, протяженным через голову. Это требуется, когда головной мозг лишается одной из основных кровоснабжающих артерий.
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