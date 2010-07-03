Пешеходную зону с березовой рощей создадут на Болотной и Берсеневской набережных

19:40
19:40
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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Новое культурное пространство с пешеходной зоной появится на Болотной и Берсеневской набережных возле бывшей электростанции ГЭС-2, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на первого зампредседателя Москомархитектуры Сергея Кузнецова.
В здании исторической электростанции ГЭС-2 после реконструкции разместят выставочные помещения, в том числе Музей современного искусства фонда V-A-C, а также залы для спектаклей и концертов, библиотеку, кафе и ресторан.
Отделить эту зону от соседней застройки планируется березовой рощей. Высаживать деревья вокруг ГЭС-2 начнут уже этим летом. Всего планируется посадить порядка 600 деревьев.
Реконструкцией ГЭС-2 занимается международное бюро Renzo Piano Building Workshop, которое является автором проекта. Благодаря работе в формате BIM-модели все этапы согласуются в режиме реального времени.
На крыше здания установят солнечные батареи, которые будут вырабатывать до 10 процентов потребляемой электроэнергии. Под деревьями предусмотрена система фильтрации грунта, позволяющая собирать дождевую воду.
ГЭС-2 закрыли в 2006 году из-за износа оборудования и высокой стоимости производимой энергии. В ноябре 2009 года зданию электростанции присвоили статус объекта культурного наследия регионального значения.
Ранее на севере столицы начались работы по благоустройству в рамках интеграции станции МЦК Лихоборы и платформы НАТИ Октябрьской железной дороги. Там планируют создать пешеходную зону и площадки для отдыха.
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