Пешеходную зону с березовой рощей создадут на Болотной и Берсеневской набережных

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новое культурное пространство с пешеходной зоной появится на Болотной и Берсеневской набережных возле бывшей электростанции ГЭС-2, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на первого зампредседателя Москомархитектуры Сергея Кузнецова.

В здании исторической электростанции ГЭС-2 после реконструкции разместят выставочные помещения, в том числе Музей современного искусства фонда V-A-C, а также залы для спектаклей и концертов, библиотеку, кафе и ресторан.

Отделить эту зону от соседней застройки планируется березовой рощей. Высаживать деревья вокруг ГЭС-2 начнут уже этим летом. Всего планируется посадить порядка 600 деревьев.

Реконструкцией ГЭС-2 занимается международное бюро Renzo Piano Building Workshop, которое является автором проекта. Благодаря работе в формате BIM-модели все этапы согласуются в режиме реального времени.

На крыше здания установят солнечные батареи, которые будут вырабатывать до 10 процентов потребляемой электроэнергии. Под деревьями предусмотрена система фильтрации грунта, позволяющая собирать дождевую воду.

ГЭС-2 закрыли в 2006 году из-за износа оборудования и высокой стоимости производимой энергии. В ноябре 2009 года зданию электростанции присвоили статус объекта культурного наследия регионального значения.

Ранее на севере столицы начались работы по благоустройству в рамках интеграции станции МЦК Лихоборы и платформы НАТИ Октябрьской железной дороги. Там планируют создать пешеходную зону и площадки для отдыха.