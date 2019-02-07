Современное искусство за пределами Садового: фонд V-A-C анонсировал новые проекты

В ожидании открытия собственного здания на Болотной (оно намечено на осень) Фонд V-A-C пошел "в народ" – начиная с февраля современные художники, музыканты, режиссеры и драматурги займутся переосмыслением мероприятий, которые проводятся в районных кружках и библиотеках. До конца года в рамках программы "Расширение пространства" они запустят семь самостоятельных и разножанровых проектов. Рассказываем, чем они интересны.

"Непрерывные токи": ГЭС-2 опера

В районе Лефортово подготовят музыкальное сценическое действие "Непрерывные токи" режиссера Всеволода Лисовского, композитора Дмитрия Власика, поэта Андрея Родионова и художницы Ирины Кориной. Премьера состоится в конструктивистском корпусе кампуса Московского энергетического института (НИУ МЭИ). В работе над оперой примут участие студенты.

Название "ГЭС-2 опера" как и сюжет – будни сотрудников бывшей городской электростанции – разумеется, неслучайны и отсылают к ГЭС на Болотной набережной, которая как раз и станет постоянным домом Фонда V-A-C. Приспособлением здания под арт-пространство занимается Ренцо Пьяно, тот самый, который 40 лет назад построил Центр Помпиду в Париже. До осени туда не пускают, но за внешними работами можно подсмотреть с Патриаршего моста.

Параллельно на территории кампуса института "Проектной группы 8" вместе с жителями района Лефортово и студентами МЭИ будет спроектировано и построено открытое общественное пространство для встреч, дискуссий и других мероприятий.

"Странные кружки": практики культуры

Проект с февраля будет проходить в Хорошево-Мневниках и других районах Москвы. Кружки до сих пор существуют в районных культурных центрах и домах культуры и позволяют детям и взрослым объединяться вокруг интересного им занятия. V-A-C попробует обновить давно устоявшийся формат с помощью свежих идей художников, режиссеров, композиторов, хореографов и драматургов.

"Основано на реальных событиях": театр в библиотеке

С февраля в библиотеке Ахматовой в Крылатском начнется работа над музыкально-драматическим спектаклем, который ставит режиссер Андрей Стадников вместе с композитором Дмитрием Власиком и художницей Шифрой Каждан. Соавторами и участниками спектакля станут жители района – открытый набор проводится с 5 февраля. Премьера пройдет в библиотеке.

"От себя": кинофорум и киномастерская

Программа, связанная с кино, затронет Щукино и другие районы Москвы. Кинофорум "От себя" состоится в кинотеатре "Юность" сети Москино в конце марта. Он будет посвящен темам саморепрезентации и кинематографического портрета. Также V-A-C совместно с "Лигой экспериментального кино" запустит в галерее "ГРАУНД Ходынка" киномастерскую "Сны на районе". В ходе нее профессионалы помогут зрителям без опыта кинопроизводства создать свои короткометражные фильмы. Открытый конкурс для участия в киномастерской начнется 11 февраля.

"Московские соло. Кунстхалле музыки"

На территории нескольких рынков и торговых центров пройдет серия открытых музыкальных репетиций в рамках проекта "Кунстхалле музыки". Это путешествующая институция, размышляющая о музыке вне концертных залов и индустрии записи, основанная композитором и художником Ари Б. Мейерсом.

Уникальность открытых репетиций заключается в том, что работники рынков и торговых центров станут участниками музыкальных ансамблей. А руководить ими будут профессиональные художники и музыканты – от академических композиторов до хип-хоп артистов. Вместе они создадут новые композиции, позволяющие больше узнать об этих местах и жизни связанных с ними людей.

"Правосудие против шерсти"

Для заядлых шахматистов организуют ролевую игру "Правосудие против шерсти" – коллективный перформанс. Он будет основан на литературном произведении (каком именно, пока не говорят). Участники, придерживаясь определенного набора правил, создадут свою собственную историю. Перформанс придумал коллектив именитых авторов: гейм-дизайнер Анна Володина, режиссер Юрий Квятковский и художница Сара Кульманн.

"Посольство"

В Нагорном и других районах Москвы представят проект "Посольство". В него войдут продолжительные мастерские (поэзия, музыка, рэп), итоговые выступления и дискуссии, подготовленные совместно с представителями этнических сообществ из Таджикистана, Памира, Узбекистана, Кыргызстана. Главная идея – пересмотреть межкультурное взаимодействие с группами, традиционно воспринимаемыми, как "другие", и расширить их участие в культурной жизни Москвы.