На Красной площади провели провели инклюзивный матч для атлетов с особенностями развития

Фото: Специальная Олимпиада России по футболу

На Красной площади для московских атлетов с особенностями развития 9 июля состоялся Инклюзивный матч. Команда из 12-ти человек с особенностями развития сыграла в футбол со знаменитыми спортсменами. Матч был сыгран вничью и завершился со счетом 8:8.

"Наши атлеты стали частью всемирного футбольного праздника. Заряд положительных эмоций, которые мы все сегодня получили, заставляет нас двигаться дальше ради этих детей и не опускать руки несмотря ни на какие трудности", – подчеркнул депутат Госдумы, президент Специальной Олимпиады России Юрий Смирнов.

Вместе с атлетами в игре также приняла участие член совета директоров Специальной Олимпиады России Наталья Водянова.

Счет в инклюзивном матче открыл атлет Специальной Олимпиады России Владимир Эрост, а тренером команды выступил советский и российский футболист Александр Мостовой.

Основная цель матча – показать, что каждый человек, несмотря на ментальные нарушения, должен иметь равные возможности. Благодаря спорту границы стираются гораздо легче. Неважно, с каким счетом закончится игра. В спорте все равны, и каждый может добиться больших результатов.