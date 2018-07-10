На Красной площади провели провели инклюзивный матч для атлетов с особенностями развития

Фото: Специальная Олимпиада России по футболу
На Красной площади для московских атлетов с особенностями развития 9 июля состоялся Инклюзивный матч. Команда из 12-ти человек с особенностями развития сыграла в футбол со знаменитыми спортсменами. Матч был сыгран вничью и завершился со счетом 8:8.
"Наши атлеты стали частью всемирного футбольного праздника. Заряд положительных эмоций, которые мы все сегодня получили, заставляет нас двигаться дальше ради этих детей и не опускать руки несмотря ни на какие трудности", – подчеркнул депутат Госдумы, президент Специальной Олимпиады России Юрий Смирнов.
Вместе с атлетами в игре также приняла участие член совета директоров Специальной Олимпиады России Наталья Водянова.
Счет в инклюзивном матче открыл атлет Специальной Олимпиады России Владимир Эрост, а тренером команды выступил советский и российский футболист Александр Мостовой.
Основная цель матча – показать, что каждый человек, несмотря на ментальные нарушения, должен иметь равные возможности. Благодаря спорту границы стираются гораздо легче. Неважно, с каким счетом закончится игра. В спорте все равны, и каждый может добиться больших результатов.
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