Москва вошла в топ-5 наиболее привлекательных для инвесторов европейских городов

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Москва вошла в пятерку самых привлекательных для инвесторов городов Европы. Российская столица по сравнению с прошлым результатом поднялась на два места, заняв пятую строчку, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Столица опередила Хельсинки, Варшаву, Берлин и Стокгольм. А среди восточноевропейских городов она и вовсе стала лидером.

По словам главы департамента экономической политики и развития города Владимира Ефимова, инвесторам выгодно работать в Москве благодаря льготам и преференциям. Он уточнил, что столица успешно вышла на уровень ведущих мегаполисов Европы по простоте и удобству ведения бизнеса.

"А благодаря многочисленным льготам и преференциям, предоставляемым городом, работать здесь инвестору выгоднее. Во многом поэтому Москва ежегодно привлекает порядка 50 процентов всех иностранных инвестиций, приходящих в Россию", – отметил Ефимов.

Рейтинг Financial Times составляется раз в два года. Он формируется на основе ресурсов издания, которые посвящены прямым иностранным инвестициям.