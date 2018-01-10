Демонтаж новогодних елок с московских улиц начнется 15 января

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко
Демонтаж новогодних елок в столице начнется 15 января и завершится 18 января, сообщает Агентство "Москва".
Что касается световых объемно-декоративных конструкций, то из будут демонтировать с 28 февраля по 3 марта.
Всего в Москве установлено 3,9 тысячи световых конструкций и 266 новогодних деревьев.
В первый день после новогодних каникул в столице открылись 12 пунктов приема новогодних елок и еще один в Мытищах. Туда можно отнести ели, сосны и пихты. Единственное, о чем там просят, это заранее снять все игрушки, гирлянды и мишуру. Сдать дерево можно в период с 10.00 до 18.00.
Из пунктов приема деревья отвезут на переработку, где из них сделают щепу. Из нее же потом сделают растительный грунт. Например, такие разноцветные щепки вы можете увидеть в кадках с цветами на московских улицах.
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