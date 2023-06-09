Москва онлайн покажет мастер-класс Сергея Кузнецова по угольной графике

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

19 июня на площади спортивного комплекса "Лужники" состоится мастер-класс по угольной графике главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

В течение занятия участники смогут показать свое видение "Лужников" под руководством главного архитектора Москвы. Также Сергей Кузнецов расскажет, из чего формируется и как рождается внешний вид города, даст оценку написанным во время мастер-класса работам и определит наиболее интересные из них.

Для посещения необходимо пройти регистрацию на сайте мероприятия.

Смотрите прямую трансляцию 19 июня в 17:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.