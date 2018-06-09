В Москве 100 автобусов украсят символикой ЧМ-2018

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве украсят 100 автобусов символикой чемпионата мира по футболу, а также изобразят главные достопримечательности столицы. Кроме того, более 600 автобусов, троллейбусов и трамваев, курсирующих рядом со стадионами и столичным центром, отметят стикерами. Об этом сообщает пресс-служба Мосгортранса.

Наземный транспорт, украшенный символикой ЧМ-2018 будет выполнять 45 регулярных маршрутов и восемь специальных, которыми болельщики смогут бесплатно пользоваться в дни проведения матчей.

Чтобы воспользоваться бесплатными маршрутами пассажиры должны иметь при себе паспорт болельщика и билет на матч.

Для безопасных перевозок, как сообщалось ранее, посты ДПС установили на 62 въездах в Москву для проверки автобусов из других регионов во время чемпионата мира.

В дни проведения матчей пропускать будут только легальный транспорт с регулярных маршрутов.

Остальные автобусы должны быть оснащены устройствами системы "ЭРА-ГЛОНАСС" и подать уведомление о въезде на сайте транспортной дирекции чемпионата мира по футболу в электронном виде за 48 часов до поездки. Попасть в город смогут также автобусы, получившие спецпропуск от местных органов МВД.