Работу некоторых станций метро могут ограничить из-за матча и концерта

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Входы и выходы могут ограничить на прилегающих к стадиону "Открытие Арена" и к дворцу спорта "Мегаспорт" станциях метро. Об этом сообщается в микроблоге подземки в Twitter.

В 16:30 на стадионе встретятся "Спартак" и "Краснодар". Зрителям матча ТинькоффРПЛ "Спартак" – "Краснодар" советуют добираться через станции метро "Спартак" и "Тушинская".

В 19:00 во дворце спорта "Мегаспорт" пройдет концерт Димаша Кудайбергена. Лучше всего доехать до площадки через станции подземки "ЦСКА", "Петровский парк" и "Динамо".

Билеты на обратную поездку рекомендуется приобретать заранее. Оплатить проезд можно банковской картой на турникетах, отмеченных стикерами.