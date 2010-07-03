Фасады более 100 домов в Москве начали ремонтировать по новой технологии

11:47
11:47
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Москве используют новый метод ремонта защитно-декоративного покрытия стен панельных многоэтажек 1960-х годов постройки. Всего планируется отремонтировать 100 домов, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Стены таких домов облицованы мелкой плиткой, которая со временем начала отслаиваться. От этого портились внешний защитный слой панелей и их арматурный каркас.
Восстановить облицовочный слой плитки при ремонте технически не представлялось возможным. Кроме того, со временем в негодность приходили соединительные швы между панелями домов.
Теперь для ремонта применяют метод оштукатуривания полимерцементными составами с использованием армирующей сетки и клеевых компонентов с высокой адгезией.
В обязательном порядке проводится полная расчистка швов, затем их герметизируют. Это позволяет восстановить целостное фасадное покрытие и продлить срок эксплуатации дома.
Применение полимерцементных отделочных материалов позволяет улучшить облик домов и разработать комплексные цветовые решения для жилых районов.
Ранее на улице Остоженке и в прилегающих переулках начался ремонт фасадов зданий в рамках программы комплексного благоустройства. Планируется обновить фасады 22 домов.
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