Фасады более 100 домов в Москве начали ремонтировать по новой технологии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве используют новый метод ремонта защитно-декоративного покрытия стен панельных многоэтажек 1960-х годов постройки. Всего планируется отремонтировать 100 домов, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Стены таких домов облицованы мелкой плиткой, которая со временем начала отслаиваться. От этого портились внешний защитный слой панелей и их арматурный каркас.

Восстановить облицовочный слой плитки при ремонте технически не представлялось возможным. Кроме того, со временем в негодность приходили соединительные швы между панелями домов.

Теперь для ремонта применяют метод оштукатуривания полимерцементными составами с использованием армирующей сетки и клеевых компонентов с высокой адгезией.

В обязательном порядке проводится полная расчистка швов, затем их герметизируют. Это позволяет восстановить целостное фасадное покрытие и продлить срок эксплуатации дома.

Применение полимерцементных отделочных материалов позволяет улучшить облик домов и разработать комплексные цветовые решения для жилых районов.

Ранее на улице Остоженке и в прилегающих переулках начался ремонт фасадов зданий в рамках программы комплексного благоустройства. Планируется обновить фасады 22 домов.