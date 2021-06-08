Бочкарев: начинается возведение двух станций центрального участка Троицкой линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Заммэра Москвы Андрей Бочкарев объявил о старте работ над двумя станциями центрального участка Троицкой линии метро. Как сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства, речь идет о станциях "Академическая" и "Улица Строителей".

"Работы ведутся с соблюдением всех норм и требований безопасности, установлены информационные щиты. В настоящее время производится ограждение стройплощадок", – отметил Бочкарев.

Готовность ограждения на месте строительства "Академической" оценивается в 15%. Непосредственно разработка грунта может быть начата в августе 2021 года.

Как уточнил генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов, в случае с "Улицей Строителей" ведется сооружение пионерной траншеи. Установка ограждения котлована – следующий этап работы на объекте. Эксперт также отметил, что строители учитывают особенности работы в плотной городской застройке.

Центральный участок Троицкой линии метро расположен на территории от станции "Улица Новаторов" до станции "Севастопольский проспект". Общая протяженность радиального направления составляет почти 40 километров. Пользоваться новой линией смогут порядка 100 тысяч человек.

Ранее Андрей Бочкарев рассказал о ходе реконструкции электродепо "Нижегородское". По словам заммэра Москвы, работы на объектах завершены на 54%. Суммарно обновляются 52 подобъекта в составе депо.