С территории Кремля и с Красной площади вывезено 30 тысяч кубометров снега

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Управление делами президента РФ завершило уборку и вывоз снега с территорий Комплекса Московский Кремль, Старой площади и Дома правительства.

"В период сильных снегопадов с территории Кремля, с Красной площади и Александровского сада вывезено около 30 тысяч кубических метров снега, с территории Дома правительства – 6700 кубических метров, с территории комплекса зданий на Старой площади – шесть тысяч кубических метров", – сообщила пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова, передает ТАСС.

Также она отметила, что на обозначенной территории применяются только определенные виды техники, которые не наносят ущерба историческим памятникам. Кроме того, используется ручной труд. По словам Крыловой, всего для ликвидации последствий снегопада было задействовано около 120 единиц техники.

Ранее сообщалось, что московским коммунальщикам в ближайшие дни предстоит вывезти 85 миллионов кубометров снега. По существующим нормативам ликвидировать последствия снегопада в Москве полагается за 10 дней. Однако мэром Москвы Сергеем Собяниным поставлена задача к ближайшему воскресенью, 11 февраля, полностью очистить город от снега.