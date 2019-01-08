Завод по производству радиаторов в Ступине планируют достроить к апрелю-июню

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В городском округе Ступино планируют завершить строительство завода по производству стальных панельных радиаторов немецкой компании Kermi ко второму кварталу 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления государственного строительного надзора (Главгосстройнадзор) Московской области со ссылкой на его начальника Артура Гарибяна, передает Агентство "Москва".

Как сообщил Гарибян, завод строят на улице Индустриальная. Его производственная мощность составит 500 тысяч радиаторов в год.

На прилегающей территории планируют разместить зоны погрузки-разгрузки, парковку для автомобилей, организовать зоны отдыха.

Как отмечается, после ввода объекта в эксплуатацию на объекте будет создано около 300 новых рабочих мест.

Ранее сообщалось, что авиакомпания S7 Airlines планирует открыть в подмосковном Ступине новое самолетостроительное предприятие по производству бизнес-джетов.