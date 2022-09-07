Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную качеству строительства в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

8 сентября в информационном центре правительства Москвы состоится пресс-конференция по теме "Центр экспертиз, исследований и испытаний в строительстве: 10 лет на страже качества и безопасности строительства в Москве".

О качестве строительства и реконструкции в городе, основных методах инструментального контроля качества строительных работ и применяемых материалов расскажут:



председатель комитета государственного строительного надзора города Москвы Игорь Войстратенко;

директор ГБУ "Центр экспертиз, исследований и испытаний в строительстве" Виктор Егоров.

Смотрите трансляцию 8 сентября в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.