Арт-объекты в виде птичьих гнезд появятся на фасаде здания ГМИИ имени Пушкина

Фото: портал мэра и правительства Москвы
На фасаде здания ГМИИ имени Пушкина установят инсталляцию "На птичьих правах/Para-site Project" японского художника Тадаcи Кавамата. Об этом сообщили в пресс-службе музея.
"ГМИИ имени Пушкина в рамках направления "Пушкинский XXI" представляет первую в России site-specific инсталляцию современного японского художника Кавамата "На птичьих правах/Para-site Project". Используя обнаруженные при разборе старых зданий музейного квартала материалы, Кавамата создаст в пространстве постоянной экспозиции и на фасаде здания инсталляции, напоминающие гнезда. Все эти объекты будут сделаны специально для Пушкинского музея", – рассказал представитель музея, передает Агентство "Москва".
В своих инсталляциях Тадаси Кавамата чаще всего использует природные материалы или старые использованные предметы. Одной из любимых тем для творчества художник выбирает связь между прошлым и настоящим, между культурами Запада и Востока. Его работы также затрагивают тему урбанизма, отражая сложный социальный контекст и многоплановость человеческих отношений в современном мире.
И московская инсталляция художника отражает то, как старые музейные вещи, ненужный паркет и упаковочные ящики обретают новую жизнь в искусстве ХХI века.
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